Жители Екатеринбурга задолжали за газ почти 100 млн рублей

Екатеринбург, , 08:29 — REGNUM Долг жителей Екатеринбурга за поставки газа и техническое обслуживание оборудования составляет 97,6 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе АО «Екатеринбурггаз».

В компании пояснили, что специалисты «Екатеринбурггаза» совместно с судебными приставами-исполнителями проводят рейды по месту жительства должников с целью взыскания недоимок. На данный момент в отношении задолжавших за газ лиц предъявлено 2167 исполнительных листов на общую сумму почти 21 млн рублей.

Как сообщил судебный пристав-исполнитель Железнодорожного района Роман Косачев, приставы вправе описать имущество должника, если сумма недоимки составляет три тысячи рублей. При этом гражданину выписывается повестка, и в течение пяти дней он может погасить задолженность.

Отметим, что по данным АО «Екатеринбурггаз» наибольшая задолженность за газ у жителей Чкаловского района Екатеринбурга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мэрии сообщили о том, что также растёт задолженность жителей Екатеринбурга за услуги жилищно-коммунального хозяйства. По данным администрации города, на 1 мая 2018 года общая сумма долга составила порядка 5,5 млрд рублей.

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