Минобороны Украины пообещало повысить зарплату военнослужащим ВСУ

Киев, , 07:57 — REGNUM Украинским солдатам повысят зарплату с 1 октября 2018 года, сообщает 29 июля «Ukrainian Military Pages».

Согласно сообщению, министерство обороны Украины направило письмо к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой выделить дополнительное финансирование в размере 4,5 млрд гривен на повышение зарплат ($170 млн). Отмечается, что большинство военнослужащих увольняются из украинской армии именно по причине низких зарплат. На данный момент зарплата украинского солдата в первый год службы составляет 7,5 тыс. гривен ($280).

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Напомним, ранее разведка Донецкой Народной Республики (ДНР) заявила, что солдатам ВСУ не то, что низкую зарплату платят, а вообще ее не выплачивают, задерживая на несколько месяцев.

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