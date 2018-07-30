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Минобороны Украины пообещало повысить зарплату военнослужащим ВСУ

Экономика

Планируется выделить на повышение зарплат $170 млн

Минобороны Украины пообещало повысить зарплату военнослужащим ВСУ
U.S. Army Europe Images
Солдат ВСУ

Киев, 30 июля 2018, 07:57 — REGNUM  Украинским солдатам повысят зарплату с 1 октября 2018 года, сообщает 29 июля «Ukrainian Military Pages».

Согласно сообщению, министерство обороны Украины направило письмо к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой выделить дополнительное финансирование в размере 4,5 млрд гривен на повышение зарплат ($170 млн). Отмечается, что большинство военнослужащих увольняются из украинской армии именно по причине низких зарплат. На данный момент зарплата украинского солдата в первый год службы составляет 7,5 тыс. гривен ($280).

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Напомним, ранее разведка Донецкой Народной Республики (ДНР) заявила, что солдатам ВСУ не то, что низкую зарплату платят, а вообще ее не выплачивают, задерживая на несколько месяцев.

Читайте ранее в этом сюжете: ДНР: украинским солдатам в Донбассе не платят зарплату

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Вооруженные силы Украины
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