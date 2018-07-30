Пострадавшему от краха «Таатты» бизнесу Якутии помогут рабочей группой

Якутск, , 07:30 — REGNUM В Якутии сохраняется напряжение, связанное с отзывом лицензии банка «Таатта», в результате махинаций в котором своих денег лишились многие предприниматели республики. Люди выходят на митинги и просят помощи у руководства региона: их бизнес остался без оборотных средств, и удастся ли вернуть деньги — неизвестно. В правительстве Якутии в рамках помощи пострадавшим из-за краха «Таатты» предпринимателям создают рабочую группу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве предпринимательства, торговли и туризма.

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Встречу, на которой обсуждались способы помощи лишившимся денег бизнесменам, с инициативной группой предпринимателей провёл вице-премьер правительства Якутии Алексей Стручков. По его словам, создаваемая рабочая группа будет вырабатывать предложения, консолидировать усилия по возврату средств, намечать конкретные меры поддержки через налоговую службу, министерство имущественных и земельных отношений и институты развития бизнеса.

Жители Якутии не считают такие меры поддержки действенными и пишут в соцсетях о том, что пострадавшим от краха «Таатты» предпринимателям сейчас больше всего пригодилась бы конкретная финансовая поддержка.

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Сами предприниматели намерены обратиться с просьбой о помощи к руководству Якутии и России и с этой целью организовали сбор подписей.

Как сообщало ИА REGNUM, лицензия банка «Таатта» была отозвана 5 июля. Этому предшествовало прекращение выдачи средств вкладчикам кредитной организации. Уже после того, как пользовавшиеся услугами банка жители и предприниматели региона начали возмущаться и требовать объяснений, Центробанк РФ сообщил о том, что банк проводил операции, имевшие признаки совершения уголовно наказуемых деяний.

Позже прокуратурой региона было возбуждено уголовное дело по фактам крупных хищений из московского отделения. Деньги неправомерно выдавались из кассы столичного филиала.

24 июля Центробанк обратился в арбитражный суд Якутии с иском о признании «Таатты» банкротом. Сумма обязательств банка перед кредиторами оценивается в 8,2 млрд рублей.

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