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Кадровый голод в Тюменской области «гасят» соотечественниками

Экономика

Приоритет переселению соотечественников, проживающих за рубежом, по программе отдаётся обладателям сельскохозяйственных профессий

Кадровый голод в Тюменской области «гасят» соотечественниками
Trevbus
Село в Тюменской области

Тюмень, 30 июля 2018, 06:56 — REGNUM  В Тюменской области вакансии на селе заполняются соотечественниками из-за заграницы. Оказано содействие добровольному переселению в регион врачам, учителям, агрономам, зоотехникам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного департамента по труду и занятости.

Планируется, что в 2018 году в Тюменскую область приедут не менее 232 участников программы «Оказание содействия добровольному переселению в Тюменскую область соотечественников, проживающих за рубежом». За первое полугодие уже приехало и осело в районах 117 человек.

Чтобы стать участником программы, соотечественник должен обладать профессией, востребованной в регионе. На сегодня в Тюменской области наблюдается дефицит кадров на селе.

«Переселяющиеся в Тюменскую область соотечественники являются квалифицированными специалистами, которые заместили вакансии, длительное время не замещаемые местным населением», — поясняют в департаменте.

Переселенцы трудоустроены в сёлах региона учителями, врачами, зоотехниками, агрономами, операторами машинного доения, животноводами.

Требуются также тюменским сёлам трактористы, механизаторы, электромонтёры, уточняют в региональном департаменте труда и занятости.

Для стимулирования переезда соотечественников в сельскую местность участники программы получают социальную поддержку: возмещение стоимости проживания по месту временного размещения, единовременную выплату для организации и обустройства личного подсобного хозяйства, компенсацию расходов на оказание медицинской помощи.

Читайте ранее в этом сюжете: Программа переселения соотечественников в Зауралье: есть вопросы

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Госпрограмма содействия переселению соотечественников
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