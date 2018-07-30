Введение «сухого» закона не помогло забайкальцам меньше пить

Чита, , 06:35 — REGNUM С сегодняшнего дня, 30 июля 2018 года, покупать в вечернее время алкогольные напитки в Забайкальском крае можно будет не до 20:00, а до 23:00 часов. Также увеличивается и утреннее время продаж (с 08:00 вместо 11:00). Решение это принято по просьбе предпринимателей, которые утверждают, что проблем с алкоголизацией после введения сухого закона стало ещё больше, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ограничение на продажу алкоголя в крае было введено в 2014 году с целью уменьшения приёма алкоголя гражданами. Но, как пояснил «Заб.ру» председатель Заксобрания Забайкальского края Игорь Лиханов, за четыре года эта мера не повлияла на ситуацию в плане профилактики употребления алкоголя в целом.

«Изучив мнения предпринимателей, граждан и общественных организаций, мы поняли, что основная масса людей считают, что закон не сыграл той роли, которая была ему предназначена», — сказал Игорь Лиханов.

Вместе с тем парламентарий подчеркивает, что несмотря на отмену ограничений, работа по снижению алкоголизации населения будет продолжена другими методами.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале июля парламентарии Законодательного собрания Забайкальского края утвердили нашумевший законопроект об увеличении времени продажи алкоголя в регионе на 6 часов (с 08:00 до 23:00). По мнению законодателей, введённое прежнее ограничение лишь спровоцировало рост нелегального рынка спиртного.

Напомним, помимо Забайкалья, с инициативой пополнить доходы бюджета за счёт любителей спиртного выступили власти Республики Алтай, внеся на рассмотрение Госдумы РФ законопроект, разрешающий продажу алкоголя на турбазах, в лесах и парках.

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