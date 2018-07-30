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«Люди — новая нефть!»: в Казахстане повышают платежи с населения

Экономика

Правительство Казахстана продолжает повышать ставки налогов и других платежей для населения: есть ли альтернатива?

«Люди — новая нефть!»: в Казахстане повышают платежи с населения
Квентин Массейс. Сборщики податей (фрагмент). После 1501

Астана, 30 июля 2018, 03:06 — REGNUM  Под лозунгом «Люди — новая нефть!» власти Казахстана решили повысить налоги и платежи с населения. Каковы эти меры и как они повлияют на экономику и общество, обсуждают редактор ИА REGNUM Марат Шибутов и Наталья Маларчук.

Для самозанятых граждан ожидается внедрение Единого социального платежа, также для фрилансеров с 14 июля текущего года установлены обязательные взносы в Единый пенсионный фонд. При этом средства, которые можно получить от фрилансеров и самозанятых, даже если их удастся собрать в полном объеме, станут для госбюджета мизерной частью от налоговых и других поступлений и даже не оправдают расходы на администрирование. Более эффективным было бы улучшить систему учета безработных и частично занятых.

Что же касается самого государственного бюджета), то значительный резерв получения доходов содержится в квазигодарственном секторе, где можно как сократить дотации, так и увеличить доходы, причем обе меры можно реализовывать одновременно. Кроме того, в целях повышения доходов государство может провести ревизию своих активов и частично передать их в том или ином виде на приватизацию. Впрочем, и усиление налогового бремени граждан содержит в себе один положительный момент: граждане всё же обратят внимание на качество расходования бюджета и коррупцию среди госслужащих.

Читайте подробности: Коррупция в Казахстане и ее влияние на экономику страны

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