Совфед одобрил повышение НДС до 20%

Москва, , 11:29 — REGNUM Совфед на заседании одобрил закон о повышении НДС с нынешних 18% до 20%, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июля. Закон заработает с 1 января 2019 года.

По подсчетам правительства, реализация закона принесет в федеральную казну порядка 620 млрд — 630 млрд рублей.

Поправки в Налоговый кодекс сохраняют действующие льготы — 10% НДС предусматриваются для товаров социального назначения: продовольственных товаров (за исключением деликатесных), детских товаров, периодических печатных изданий (СМИ) и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, а также лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Кроме того, НДС в размере 0% предусмотрен для внутренних межрегиональных воздушных перевозок в Крым, Калининград и на Дальний Восток.

Одновременно поправками предусматривается снижение совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды — с 34% до 30%. Тариф страховых взносов в Пенсионный фонд прописывается на уровне 22%.

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