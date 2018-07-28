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Совфед одобрил закон об отмене налога на движимое имущество

Экономика

Расхождения в размере компенсации

Совфед одобрил закон об отмене налога на движимое имущество
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Совет Федерации

Москва, 28 июля 2018, 11:27 — REGNUM  Совфед на заседании одобрил закон об отмене налога на движимое имущество, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июля.

В ходе дискуссии первый замминистра финансов Леонид Горнин заверил, что регионам компенсируют выпадающие доходы в размере 220 млрд рублей.

Вместе с тем в Госдуме в ходе обсуждения пакета поправок в Налоговый кодекс речь шла о том, что бизнес не заплатит 164 млрд рублей.

«164 млрд рублей — та сумма, которая этим законом с бизнеса исключается», — отмечал в ходе пленарного заседания глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Закон также направлен на уточнение норм о консолидированных группах налогоплательщиков (КГН).

Читайте ранее в этом сюжете: Минфин компенсирует регионам 220 млрд рублей налога на движимое имущество

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