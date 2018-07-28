Минфин компенсирует регионам 220 млрд рублей налога на движимое имущество

Москва, 28 июля 2018, 11:21 — REGNUM Минфин обещает компенсировать регионам выпадающие доходы в связи с отменой налога движимое имущество, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июля.
«Мы совершенно точно компенсируем субъектам РФ выпадающие доходы», — заявил первый замглавы Минфина Леонид Горнин в ходе заседания в Совфеде.
Деньги на компенсации предлагается взять из акцизов на алкоголь.
В ходе дискуссии спикер Совфеда Валентина Матвиенко обратила внимание на то, что размер компенсации составит 220 млрд рублей.
При этом она дала поручение разобраться до 1 ноября 2018 года разобраться в тем, как «отделить движимое имущество от недвижимого».
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