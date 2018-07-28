Минфин компенсирует регионам 220 млрд рублей налога на движимое имущество

Москва, , 11:21 — REGNUM Минфин обещает компенсировать регионам выпадающие доходы в связи с отменой налога движимое имущество, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июля.

«Мы совершенно точно компенсируем субъектам РФ выпадающие доходы», — заявил первый замглавы Минфина Леонид Горнин в ходе заседания в Совфеде.

Деньги на компенсации предлагается взять из акцизов на алкоголь.

В ходе дискуссии спикер Совфеда Валентина Матвиенко обратила внимание на то, что размер компенсации составит 220 млрд рублей.

При этом она дала поручение разобраться до 1 ноября 2018 года разобраться в тем, как «отделить движимое имущество от недвижимого».

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума приняла закон об отмене налога на движимое имущество

Читайте развитие сюжета: Совфед одобрил закон об отмене налога на движимое имущество