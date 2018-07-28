Рособрнадзор подал иск против учителя, заявившего об утечках заданий ЕГЭ

Москва, , 10:50 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) подала иск в Дорогомиловский районный суд Москвы против учителя из Санкт-Петербурга Дмитрия Гущина, который распространил непроверенную информацию об утечках заданий единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сегодня, 28 июля, сообщается на сайте суда.

Напомним, что в начале июня, когда проходил основной период проведения в стране единых государственных экзаменов, петербургский учитель Дмитрий Гущин, который в 2007 году был удостоен звания «Учитель года», заявил, что произошли утечки в сеть интернет экзаменационных заданий по математике и химии.

В Рособрнадзоре заявили, что данное заявление Гущина является провокацией. Ведомство обещало обратиться в суд, что в итоге и сделало. Дата рассмотрения иска против Гущина пока не назначена.