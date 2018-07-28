Интернет-гиганты Alibaba и Tencent обеспечили 60% прибыли отрасли в Китае

Пекин, , 07:54 — REGNUM Две крупнейшие китайские интернет-компаний Alibaba и Tencent обеспечили более четверти дохода отрасли и около 60% прибыли, сообщает 28 июля агентство Синьхуа.

Занимающие верхние строчки в списке 100 крупнейших интернет-компаний Китая Alibaba и Tencent сохранили за собой звание интернет-гигантов. Следом за ними идут Baidu, Jingdong, NetEase, Sina и Sohu. «Сотня крупнейших» вложила в 2017 году 106 млрд юаней в исследования и развитие отрасли, что на 41,1% больше, чем в 2016 году, говорится в докладе Министерства промышленности и информационных технологий совместно с Интернет-обществом Китая.

Напомним, что доклад о положении дел ста крупнейших китайских интернет-компаний публикуется ежегодно с 2013 года. За это время выручка «сотни» увеличилась с 400 млрд юаней в 2014 году до 1,72 трлн. Юаней в 2017 году.

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