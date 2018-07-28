Дело крупного китайского финансового мошенника передано в прокуратуру

Нанкин, Китай, , 07:21 — REGNUM Полиция провинции Цзянсу на востоке Китая передала босса фирмы онлайн-финансов Qbao.com Чжана Сяолэя прокуратуре для расследования по обвинению в фондовом мошенничестве, сообщает 27 июля агентство Синьхуа.

По информации Бюро общественной безопасности Нанкина, Чжан добровольно сдался властям 26 декабря 2017 года. Полиция начала расследование против Чжана, который в 2012 году создал фондовую платформу Qbao.com и использовал ее для сбора денежных средств от инвесторов, обещая от 20 до 40% годовой прибыли. Компания занималась фабрикацией инвестиционных проектов, используя денежные средства, полученные от новых инвесторов для покрытия старых долгов.

Фонд накопил более 100 млрд юаней (более $14,7 млрд), а общая невыплаченная сумма составила 30 млрд юаней. Полиция заморозила некоторые активы с целью возмещения ущерба инвесторов. С активами разберутся в интересах инвесторов, которые получат свои деньги в рамках законной процедуры.

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