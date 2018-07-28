Вице-премьер Госсовета КНР проинспектировал объекты первой IMPORT EXPO

Шанхай, Китай, , 04:45 — REGNUM Вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа призвал начать серьезную подготовку к первому Китайскому международному импортному ЭКСПО (IMPORT EXPO), который запланирован на ноябрь, сообщает 27 июля агентство Синьхуа.

Ху, являющийся также членом Политбюро ЦК Компартии Китая, заявил во время конференции, посвящённой 100-дневному обратному отсчету до выставки, что оная запланирована, предложена и продвигается генеральным секретарем КПК и председателем КНР Си Цзиньпином.

По его словам, проведение выставки является важным шагом в деле твердой поддержки либерализации и открытия китайских рынков. Он призвал более тщательно проводить приготовления к мероприятию, подчеркивая, что от координации действий зависит его успех. Кроме того, Ху проинспектировал выставочные площади, а также представил логотип и символ выставки, которая пройдет с 5 по 10 ноября в Шанхае.

Напомним, что на форуме международного сотрудничества «Один пояс, один путь», которая проходила в мае 2017 года в Пекине, председатель КНР Си Цзиньпин предложил с 2018 года на регулярной основе проводить международную выставку импортных товаров и поручил организовать мероприятие Министерству коммерции КНР и Народному правительству Шанхая.