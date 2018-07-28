Суббота, 28 Июля 2018 года
00:25:22 МСК

Макрон: новый газопровод свяжет Испанию и Францию

Экономика

Франция, Испания и Португалия решили сокращать долю угольной энергетики

Париж, 28 июля 2018, 00:12 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его Париж и Мадрид разрабатывают совместный проект газопровода, который соединит Францию и Испанию. Об этом Макрон заявил журналистам сегодня, 27 июля.

По словам Макрона, власти Франции и Испании поручили своим регуляторам работать над вариантом новых газопроводов. Президент Франции подчеркнул, что новый газопровод должен связать две страны.

«Мы поручили нашим регуляторам работать над вариантами новых газопроводов, в особенности газопровода между Францией и Испанией», — сказал Макрон.

Он также пояснил, что новые газопроводы помогут Франции, Испании и Португалии сократить долю угольной энергетики.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Газодобыча и транспортировка газа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить