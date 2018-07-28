Макрон: новый газопровод свяжет Испанию и Францию

Париж, , 00:12 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его Париж и Мадрид разрабатывают совместный проект газопровода, который соединит Францию и Испанию. Об этом Макрон заявил журналистам сегодня, 27 июля.

По словам Макрона, власти Франции и Испании поручили своим регуляторам работать над вариантом новых газопроводов. Президент Франции подчеркнул, что новый газопровод должен связать две страны.

«Мы поручили нашим регуляторам работать над вариантами новых газопроводов, в особенности газопровода между Францией и Испанией», — сказал Макрон.

Он также пояснил, что новые газопроводы помогут Франции, Испании и Португалии сократить долю угольной энергетики.