Избранный президент Мексики назвал будущего главу Petroleos Mexicanos

Мехико, , 23:24 — REGNUM Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал имя будущего главы государственной нефтяной компании, 27 июля передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению будущего главы государства, будущим главой Petroleos Mexicanos станет Октавио Ромеро. Ему предстоит провести крупные инфраструктурные реформы и модернизацию нефтяной отрасли страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 27 июля Андрес Мануэль Лопес Обрадор уже пообещал согражданам, что за время его президентского срока ежедневная нефтедобыча в Мексике вырастет с 1,9 млн до 2,5 млн баррелей, и страна полностью откажется от иностранного бензина.

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