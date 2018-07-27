Новый президент Мексики обещает вложить в энергетику $18 млрд

Мехико, , 23:31 — REGNUM Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор обещает привлечь $18 млрд инвестиций для модернизации энергетического сектора страны, 27 июля передает агентство Associated Press.

Согласно планам нового мексиканского президента, уже к середине его срока Мексика будет обходиться без импортного бензина. Для этого латиноамериканская страна построит новый нефтеперерабатывающий завод в Дос-Бокас и модернизирует шесть старых заводов.

Кроме того, Андрес Мануэль Лопес Обрадор намерен увеличить ежедневную добычу нефти в стране с нынешних 1,88 млн баррелей до 2,5 млн баррелей в сутки.

Также избранный президент обещает развитие гидроэнергетики Мексики — для этого планируется обратить внимание на «недоиспользуемые» дамбы.

Напомним, Андрес Мануэль Лопес Обрадор, избранный президентом Мексики 1 июля, имеющий репутацию «левого популиста», вступит в должность в декабре 2018 года.

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