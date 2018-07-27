Директор Чернобыльской АЭС подал в оставку из конфликта с властями Украины

Киев, , 23:00 — REGNUM Генеральный директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин подал в отставку из-за конфликта с руководством министерства экологии Украины, сообщила 27 июля пресс-служба станции.

В опубликованном заявлении Грамоткина отмечается, что для успешного завершения проектов, реализуемых на ЧАЭС, необходима активная совместная работа всех вовлечённых сторон и «слаженная работа всей вертикали на Украине».

Однако, по его словам, «на пути завершения проектов возникла серьёзная преграда в виде искусственно созданного конфликта между руководством министерства экологии и руководством Чернобыльской АЭС».

Грамоткин уточнил, что конфликт, связанный с финансированием предприятия и первоначально начинавшийся как производственный, «принял глубоко личностный характер».

«Я не сумел найти другого способа, кроме собственного увольнения. Боюсь, мой уход — единственное, что может привлечь внимание к сложившейся ситуации и хотя бы частично разрешить проблему», — заявил гендиректор ЧАЭС.