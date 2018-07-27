Счётная палата выявила перерасход бюджета при реконструкции «Храброво»

Москва, , 22:48 — REGNUM Организация работ по реконструкции аэропорта «Храброво» в Калининграде была осуществлена на низком уровне, что обошлось федеральному бюджету в 655 млн рублей дополнительных расходов, заявили 27 июля в Счётной палате России.

«Низкий уровень организации работ и перенос срока их завершения привели к удорожанию стоимости реконструкции аэропорта с 3,3 млрд рублей до 3,9 млрд рублей или на 655 млн рублей, подлежащих оплате за счёт средств федерального бюджета», — сообщил глава Счётной палаты Олег Чернявский.

Напомним, реконструкция объектов аэропорта «Храброво» была начата в 2014 году в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018. Сроком завершения работ был обозначен 2016 год, однако из-за расторжения договора с подрядчиком ООО «Стройновация» сроки сдвинулись на 2018 год.

Как считают в Счётной палате, данная ситуация стала, в том числе, следствием «недостаточного контроля» со стороны Росавиации и ФГУП «Администрация гражданских аэропортов».

На сегодняшний день работы по реконструкции «Храброво» завершены. В июне 2018 года Росавицией было выдано разрешение на ввод реконструированного объекта в эксплуатацию. При этом, как отмечается, акт приёмки объекта оформлен не был, окончательные расчёты по контракту также не были произведены.

Сообщается, что по итогам проверки Счётная палата приняла решение проинформировать о ситуации президента России Владимира Путина и руководство Росавиации, направить представление «Администрации гражданских аэропортов», а также представить соответствующие отчёты в Государственную думу и Совет Федерации.