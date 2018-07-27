«Мы договорились» — министр экономики Мексики о переговорах по НАФТА

Вашингтон, , 22:51 — REGNUM Министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо заявил, что переговорщики по Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) договорились о «процессе и методе» ведения ранее прерванных переговоров, 27 июля передает агентство Reuters.

«Я думаю, что мы договорились о процессе и методе. Мы начнем переговоры с разрешения менее сложных вопросов и перейдём к более сложным», — сообщил Гуахардо журналистам.

Гуахардо в настоящий момент находится в Вашингтоне на переговорах с торговым представителем США Робертом Лайтхазером и Джаредом Кушнером, зятем и советником президента США Дональда Трампа.

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