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Новый президент Мексики: «Мы начнем с модернизации гидроэлектростанций...»

Экономика

«Мы собираемся начать производство электроэнергии с теми дамбами, которые уже существуют»

Мехико, 27 июля 2018, 22:32 — REGNUM  Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор озвучил планы по модернизации энергетической инфораструктуры страны в ходе своего срока, 27 июля передает агентство Reuters.

«Мы начнем с модернизации гидроэлектростанций, потому что у нас есть слабо используемая инфраструктура. Мы собираемся начать производство электроэнергии с теми дамбами, которые уже существуют», — поделился планами новый президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 27 июля Андрес Мануэль Лопес Обрадор уже заявил, что намерен за свой президентский срок повысить ежедневную добычу нефти в Мексике с 1,9 млн до 2,5 млн баррелей в день и полностью отказаться от закупок бензина за рубежом.

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