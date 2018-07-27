Новый президент Мексики обещает стране больше нефти

Мехико, , 22:22 — REGNUM Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор обещает согражданам после вступления в должность увеличить добычу нефти с 1,9 млн до 2,5 млн баррелей в день, а также перевести страну на полное самообеспечение бензином, 27 июля передает агентство Reuters.

«Благодаря новому нефтеперерабатывающему заводу (в Дос-Бокасе) и модернизации шести уже существующих мы намерены добиться успеха в нашей кампании по прекращению закупок бензина за рубежом и снижению цен на топливо к середине шестилетнего срока», — заявил Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Как сообщало ИА REGNUM, «левый популист», лидер «Движения за национальное возрождение» (Morena) Андрес Мануэль Лопес Обрадор победил на выборах в Мексике 1 июля. Новый лидер вступит в должность в декабре 2018 года.

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