МТС подала иск против Туркмении из-за остановки работы дочерней компании

Москва, , 21:53 — REGNUM Российская телекоммуникационная компания МТС подала иск против Туркмении в центр по урегулированию инвестиционных споров при Всемирном банке из-за вынужденной приостановкой деятельности в этой стране, сообщили 27 июля в пресс-службе МТС.

Как отмечается, в сентябре 2017 года «МТС Туркменистан» была вынуждена приостановить предоставление услуг связи «в связи с действиями правительства» Туркмении.

Ранее в МТС собщали, что государственная компания электросвязи «Туркментелеком» не продлила с ней договор о сотрудничестве, также истёк срок действия разрешения регулятора на использование частот российским сотовым оператором. Понесённые в результате этого убытки МТС предварительно оценила по меньшей мере в $750 млн.

В российской компании полагают, что Туркмения нарушила её права как иностранного инвестора, которые закреплены в российско-туркменском межправительственном соглашении. Отмечается, что урегулировать спор путём переговоров МТС не удалось.