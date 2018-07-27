Ураган не помеха: Пуэрто-Рико примет рекордное число круизных лайнеров

Сан-Хуан, , 21:46 — REGNUM Власти Пуэрто-Рико заявили о рекордном числе круизных лайнеров, которые посетят остров в текущем финансовом году, 27 июля передает агентство Associated Press.

По словам губернатора Рикардо Росселло, в 2017 году в Пуэрто-Рико прибыли 1,2 млн туристов на круизных лайнерах, что принесло экономике острова $152 млн. В текущем году ожидается 1,7 млн туристов на 540 круизных лайнерах, что принесет острову $250 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года Пуэрто-Рико был разрушен ураганом «Мария». Ураган разрушил тысячи домов и объектов инфраструктуры, ущерб от стихии составил десятки миллиардов долларов.

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