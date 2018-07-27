В Госдуме предлагают ввести «период охлаждения» для отказа от страховки

Москва, , 21:22 — REGNUM Законопроект о возврате клиентам банка уплаченной страховой премии при досрочном отказе от страхования при кредитовании внесла в Госдуму группа депутатов во главе с вице-спикером нижней палаты парламента Ольгой Тимофеевой («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 27 июля.

Как отмечают авторы инициативы, при досрочном отказе страхователя от договора страхования, уплаченная страховая премия заёмщику не возвращается, это правило не применяется при добровольном страховании, когда страхователем выступает физлицо.

Так, по предложению депутатов, страховщик в договоре страхования должен предусмотреть специальные условия о возврате страхователю уплаченной страховой премии, если заёмщик отказывается от договора в течение двух недель со дня его заключения.

Такой двухнедельный период можно считать «периодом охлаждения». Он необходим, поскольку граждане часто жалуются на страховщиков и банки, которые навязывают ненужные им договоры страхования.

«Принятие законопроекта серьезно улучшит положение заемщиков, которые, во-первых, в ряде случаев при досрочном отказе от договора добровольного страхования законодательно получат право на возврат страховой премии (за вычетом части страховой премии, пропорционально времени, в течение которого действовало страхование), а во-вторых, будут избавлены от взимания банками необоснованных платежей при оформлении договора страхования», — отмечают авторы инициативы.

Ранее пакет законопроектов, направленных на возврат части страховой премии при досрочном погашении кредита, правительство РФ внесло в Госдуму.

Читайте ранее в этом сюжете: Досрочно погасившие кредиты смогут рассчитывать на часть страховки