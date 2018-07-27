Баб-эль-Мандеб не испугал: Цены на нефть снова падают

Лондон, , 21:15 — REGNUM Мировые цены на нефть снова начали падать — после краткосрочного роста на сообщениях о перекрытии транзита через Баб-эль-Мандебский пролив, 27 июля передает агентство Reuters.

К настоящему моменту баррель нефти Brent потерял 28 центов и оценивается в $74,26. Баррель нефти WTI снизился на 94 цента до $68,67.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля после заявления Саудовской Аравии о приостановке транзита нефти через Баб-эль-Мандеб нефть Brent выросла в цене до $74,54 за баррель.

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