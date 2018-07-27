Крым просит 125 млрд рублей на ремонт дорог

Симферополь, , 20:40 — REGNUM Около 150 млрд рублей потребуется на капительный ремонт и содержание автомобильных дорог в Республике Крым. Об этом 27 июля сообщает РБК со ссылкой на проект Концепции развития автодорожной сети полуострова до 2024 года, разработанный Государственным комитетом дорожного хозяйства Крыма.

Отмечается, что данную оценку подтвердили также источник, близкий к правительству республики, и чиновник Министерства транспорта России.

По информации агентства, в 2019—2024 годах правительство Крыма намерено выделить на развитие и содержание дорог около 25 млрд рублей, а остальная сумма должна быть выделена из федерального бюджета.

В проекте концепции предусмотрен и «консервативный сценарий», предполагающий использование лишь 25 млрд рублей из республиканского бюджета, однако в этом случае не удастся достичь целевых показателей по протяжённости автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, и выполнение дорожных работ в Крыму составит лишь около 18% от потребности полуострова, отмечает издание.

Как передавало ИА REGNUM , о разработке концепции развития автодорожной сети Крыма до 2024 года ранее сообщила пресс-служба Минтранса. Объём средств, которые могут потребоваться на реализацию проекта, при этом не назывался.

В Минтрансе отмечали, что к 2024 году в нормативное состояние планируется привести 83,6% от общей протяжённости региональных и 50% межмуниципальных дорог. На сегодняшний день нормативам соответствует 22% и 20% таких дорог соответственно. Предполагается, что реализация этих мер должна привести к снижению смертности в результате ДТП в регионе в 3,5 раза.