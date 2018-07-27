Yota отчиталась о чистой прибыли в 6,8 млрд рублей за 2017 год

Москва, , 20:10 — REGNUM Чистая прибыль телекоммуникационной компании «Скартел» (бренд Yota) по итогам 2017 года составила 6,8 млрд рублей, следует из обнародованной отчётности компании по российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ).

Согласно отчётности, выручка компании в 2017 году составила 28,4 млрд рублей после 21 млрд рублей годом ранее. При этом прибыль от продаж составила 8,7 млрд рублей, что на 7,2 млрд рублей больше, чем в 2016 году.

Отмечается, что за три года выручка Yota выросла почти в три раза (с 10,4 млрд в 2014 году).

Напомним, виртуальный состовый оператор «Скартел» принадлежит ПАО «Мегафон». Ранее «Мегафон» отчитался об увеличении консолидированной выручки телеком-сегмента в 2017 году на 1,8%, до 321,81 млрд рублей, и скорректированной чистой прибыли в 20 млрд рублей.

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