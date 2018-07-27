С 2019 года переобучение будут ежегодно проходить 80 тыс. пожилых граждан

Псков, , 20:00 — REGNUM С 2019 года в России будут переобучаться по 80 тыс. пожилых людей ежегодно. Об этом сегодня, 27 июля, в Пскове заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Он подтвердил, что в следующем году планируется направить дополнительно на программы обучения граждан старшего возраста около 5 млрд рублей.

«Решение, что эти программы будут финансироваться из федерального бюджета, уже принято», — отметил министр.

По словам Топилина, с 2019 года обучение будут проходить 80 тысяч человек в год.

В ходе рабочей поездки в Псковскую область глава Минтруда ознакомился с работой нескольких учреждений социального обслуживания населения, в том числе применяющих современные технологии работы с инвалидами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе обсуждения с депутатами Госдумы проекта пенсионной реформы 19 июля Максим Топилин отметил, что программа переобучения людей старшего возраста будет готова ко второму чтению законопроекта.

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