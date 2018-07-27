Акционеры Disney и 21st Century Fox одобрили сделку о слиянии

Вашингтон, , 19:40 — REGNUM Акционеры компаний The Walt Disney Company и 21st Century Fox одобрили соглашение о слиянии, сообщила 27 июля пресс-служба 21st Century Fox.

Как уточняется, по условия соглашения, Walt Disney заплатит $71,3 млрд за развлекательные активы 21st Сentury Fox. Акционеры последней смогут получить акции новой холдинговой компании, либо наличные средства в размере $38 за одну акцию.

Глава 21st Century Fox Руперт Мердок выразил благодарность акционерам за одобрение сделки, выразив уверенность, что корпорация будет лидировать в индустрии СМИ и развлечений.

Напомним, неделей ранее американский телекоммуникационный конгломерат Comcast отказался от своих намерений приобрести активы 21st Century Fox. Cоперничество между Disney и Comcast по данному вопросу продолжалось с 2017 года.

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