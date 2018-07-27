Профсоюзы обвиняют Порошенко в невыплате зарплат шахтёрам

Киев, , 19:14 — REGNUM На государственных угольных шахтах Украины нужно слышать шум производства и фиксировать увеличение добычи угля в результате существенной модернизации всех процессов, а не стук шахтерских касок из-за невыплаты зарплат. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил 27 июля во время правительственного совещания, посвященного ситуации в угольной отрасли, передает пресс-служба кабмина.

«В рамках министерства нужно принимать четкие, конкретные решения, которые позволят вывести отрасль из кризиса. Я проанализировал ситуацию и могу сказать, что это возможно. Нам нужно забыть о стуке шахтерских касок, когда люди говорят о своей заработной плате. Должны слышать на добывающих предприятиях шум производства», — сказал Гройсман.

Он призвал министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика увеличить объем добычи угля на госшахтах.

«Дал четкие, конкретные задачи, которые нужно решить, чтобы ситуация стала контролируемой. Нам нужно увеличить собственную добычу угля и уменьшить импорт. Там нет вопросов, которые невозможно решить — в рамках министерства, с помощью правительства и премьер-министра», — признал Гройсман.

Премьер также сообщил, что в начале августа правительство ожидает получить комплексный план мероприятий, где были бы отражены инвестиционные предложения, оценка эффективности использования имеющихся ресурсов, планы по аудиту.

«Должны выйти на стабильность в отрасли. Задача поставлена, я буду ждать конкретного доклада и конкретных результатов», — подытожил Гройсман.

В свою очередь председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец отметил, что с 1 августа задолженность правительства перед шахтерами превысит 1 млрд грн. (37,5 млн долл.).

«По официальным данным минэнергоугля, по состоянию на 23 июля задолженность по зарплате на государственных угледобывающих предприятиях составляла 642 млн грн. (24,090 млн долл.). В то же время реальный долг перед шахтерами — составит 1 млрд грн., поскольку к нему будет добавлено примерно 500 млн грн. зарплаты за июнь… Хотел бы напомнить, что в июле в Киеве и в регионах прошли протесты горняков. В частности, шахтеры протестовали девять дней в столице с требованием погасить задолженность по зарплате и принять законопроект №8362. Верховная рада в последний день работы перед летними каникулами приняла этот закон, предусматривающий выделение из госбюджета на поддержку государственной угледобывающей отрасли 1,4 млрд грн. По состоянию на 26 июля закон еще не подписан президентом Украины», — сообщил Волынец на своей странице в Фейсбук.

Как сообщало ИА REGNUM, за 11 месяцев 2017 года Украина импортировала 17,4 млн т каменного угля и антрацита на рекордные $2,2 млрд. Эта сумма в 1,5 раза превышает ту, которую Украина тратила на покупку угля последние два года. Большая часть поставок угля пришлась на Россию — 55,7% (1,2 млрд долл.). Отметим, что в 2016 году импорт угля составил $1,5 млрд, экспорт — $44,8 млн.

Напомним, с 2014 года парламент и правительство Украины не могут выделить средства на техническое переоснащение государственных шахт. Данную информацию в апреле 2018 года подтвердил в Раде министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

«Министерство разработало план реформирования угольной отрасли, план действий по реализации, но, к сожалению, на сегодняшний день не найдены средства, чтобы реализовать эту программу. Если эта программа будет реализована — ни одной убыточной шахты у нас не будет… Последние четыре года у нас не было ни копейки финансирования в модернизацию нашей отрасли. Я очень просил бы, чтобы при пересмотре бюджета пересмотрели эту позицию. Мы не только полностью обеспечим все нужды нашего топливно-энергетического комплекса в угле, но у нас не будет дотаций на угольную промышленность», — сказал Насалик.