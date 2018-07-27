Туроператоры откроют автобусный маршрут Ташкент — Туркестан

Астана, , 19:05 — REGNUM Туроператоры Узбекистана и Туркестанской области Казахстана договорились открыть автобусный маршрут Ташкент — Туркестан — Ташкент, сообщает 27 июля издание BNews.

Соглашение было достигнуто в рамках форума «Туризм на Шёлковом пути». В рамках мероприятия было подписано несколько соглашений между туристическими операторами двух стран. Стороны договорились о разработке новых турпродуктов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля между Ташкентом и Кызыл-Ордой (Казахстан) открылся новый рейсовый маршрут. Протяженность маршрута составляет 583 км, а время в пути — 10 часов 30 минут.

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