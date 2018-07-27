Задолженность по зарплате в Чувашии «недопустимо большая» — прокурор

Чебоксары, , 18:54 — REGNUM В Чувашии за год задолженность по зарплате снижена с 99 млн до 68,5 млн рублей. Но и эта «сумма недопустимо большая для республики». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 27 июля, заявил прокурор Чувашии Василий Пословский на расширенной коллегии надзорного ведомства по итогам работы в I полугодии 2018 года.

Прокурор республики в своём выступлении особое внимание обратил на работу по защите трудовых прав граждан и своевременную оплату труда. По его словам, совместно с органами власти и правоохранителями погашено более 99 млн рублей долгов по зарплате. А на пяти предприятиях-банкротах, где длительное время сохранялись зарплатные долги, «задолженность полностью погашена». Как стало известно, речь идёт о АО «Чувашавтодор», ГУП «Чувашавтотранс», обществах с ограниченной ответственностью «МТВ-Центр», «Исток», «Строитель», где в общей сложности погашено более 25 млн рублей долгов по заработной плате.

«За год (с июля 2017 года по июль 2018 года) общий общий размер задолженности по заработной плате в Чувашской Республике удалось снизить с 99 до 68,5 млн рублей. Вместе с тем, эта сумма недопустимо большая для республики, поэтому всем прокурорам, как и всем другим заинтересованным в исправлении ситуации должностным лицам, на обслуживаемой территории которых имеются предприятия-должники, в том числе находящиеся в различных стадиях банкротства следует продолжить уже выработанную нашими общими усилиями тактику действий и мер не только по уменьшению этой суммы задолженности, но и по её полной ликвидации. Люди должны получить деньги, которые они заработали честным трудом», — поставил задачу Василий Пословский.

Он поручил своим заместителям и руководителям профильных подразделений держать на «персональном ежедневном контроле» все вопросы обеспечения трудовых прав граждан, ход расследования уголовных дел данной категории. По данным прокуратуры, в I полугодии в Чувашии возбуждено 16 уголовных дел.