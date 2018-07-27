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Назван объем экспорта мясной продукции в Турцию с начала года

Экономика

«Но нужно выходить на поставки миллион тонн»

Назван объем экспорта мясной продукции в Турцию с начала года
Франс Снайдерс. Мясная лавка. 1630-е

Тверь, 27 июля 2018, 18:53 — REGNUM  Объем мясной продукции, поставленной в Турцию из России с начала года, составил 300 тысяч тонн, 27 июля сообщил журналистам российский вице-премьер Алексей Гордеев.

Находясь в Тверской области с рабочим визитом, Гордеев заявил, что мясной продукции в Турцию только за этот год продано 300 тысяч тонн. И это, по словам чиновника, не предел:

«Но нужно выходить на поставки миллион тонн».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гордеев заявил, что в Турцию поставлена первая партия российской говядины и планируется начать продажи мяса птицы. На это, по его словам, рассчитывает турецкий бизнес.

Читайте ранее в этом сюжете: Турция закупила первую партию российской говядины

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Российско-турецкие отношения
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