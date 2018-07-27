Инвестиции в Мангистаускую область Казахстана выросли за полгода на 6%

Актау, Казахстан, , 19:00 — REGNUM По итогам первых шести месяцев 2018 года инвестиции в основной капитал Мангистауской области составил 256 млрд тенге ($738 млн), что на 6% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает 27 июля издание Zakon. kz со ссылкой на акимат (администрацию) области.

Аким (глава) Мангистауской области Ералы Тугжанова отметил, что в регионе наблюдается рост почти всех социально-экономических показателей. В частности, в первом квартале рост внутреннего регионального продукта (ВРП) составил 1,2%. Индекс физического объема промышленной продукции составил 101,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 мая в Кустанайской области Казахстана реализовались 11 инвестиционных проектов на общую сумму 119 млрд тенге ($343 млн).

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