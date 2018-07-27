В Тверской области созданы стабильные условия развития бизнеса: Руденя

Тверь, , 18:30 — REGNUM Аграрные предприятия Тверской области способны конкурировать на мировом рынке. Такую уверенность высказал заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев, который 27 июля посетил регион с рабочим визитом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, вместе с губернатором Игорем Руденей вице-премьер побывал на крупнейших предприятиях ГК «АгроПромкомплектация» в Конаковском районе — животноводческом комплексе в деревне Ручьи, Дмитрогорском молочном и Дмитрогорском мясоперерабатывающем заводах, а также свиноводческом комплексе ООО «Коралл» в Бежецком районе.

«Предприятия, которые мы сегодня посетили, являются эталонными, флагманами в отрасли. На них можно равняться в построении корпоративных стандартов, формировании системы управления, создании трендов развития подотраслей», — отметил Игорь Руденя.

«Сегодня я увидел, что в Тверской области есть мощные предприятия, крупные товарно-производственные системы, способные конкурировать на мировом рынке и участвовать в решении государственной задачи по развитию экспорта. Это очень хороший тренд, дающий развитие экономического потенциала Тверской области, повышающий привлекательность региона, особенно для молодёжи», — прокомментировал итоги поездки Алексей Гордеев журналистам.

«Сегодня от федерального центра мы имеем понятную долгосрочную политику, установки по приоритетам развития отрасли, получаем большую материальную поддержку. Работают такие институты развития, как Россельхозбанк, Росагролизинг, Внешэкономбанк, государственные и частные банки инвестируют в региональное сельское хозяйство», — отметил Игорь Руденя, подчеркнув важность стабильных условий для бизнеса.

Отметим, что по итогам 2017 года общий объём продукции АПК Верхневолжья в денежном выражении составил 37,5 млрд рублей, в том числе 28,5 млрд рублей — по отрасли животноводства, 9 млрд рублей — по отрасли растениеводства. Прогнозируемые показатели на 2018 год — 28,7 млрд рублей в животноводстве и 11,2 млрд рублей в растениеводстве. Финансовая поддержка отрасли из областного и федерального бюджетов составит более 1,9 млрд рублей. В настоящее время на территории региона реализуется и планируется к реализации 30 инвестиционных проектов в сфере АПК с общим объёмом инвестиций около 35 млрд рублей