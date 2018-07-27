Турция закупила первую партию российской говядины

Тверь, , 18:43 — REGNUM Экспорт говядины из России в Турцию начался, 27 июля сообщил журналистам российский вице-премьер Алексей Гордеев.

«Первые партии говядины поставлены на рынок Турции», — заявил Гордеев.

По словам чиновника, Россия также считает перспективным экспорт мяса птицы. Турецкому бизнесу, отметил Гордеев, такое сотрудничество выгодно.

Напомним, договоренность о поставках говядины и мяса птицы в Турцию была достигнута еще в октябре 2016 года. Тогда же обсуждалась возможность экспорта в Турцию российской баранины, субпродуктов, готовой мясной продукции.

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