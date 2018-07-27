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МВФ одобрил налоговую реформу в Узбекистане

Экономика

С 17 июля в Узбекистане находится миссия МВФ во главе с Альбертом Егером

Ташкент, 27 июля 2018, 18:44 — REGNUM  Налоговая реформа в Узбекистане позволит создать новые рабочие места за счет расширения налоговой базы и снижения нагрузки на трудовые ресурсы, сообщает 27 июля издание «Подробно.uz» со ссылкой на специалистов Международного валютного фонда (МВФ).

С 17 июля в Узбекистане находится миссия МВФ во главе с Альбертом Егером. Глава миссии отметил, что налоговая реформа является важным шагом на пути к более рациональной налоговой системе.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, в рамках которого с 1 января 2019 года значительно расширяются полномочия налоговых органов. В частности, налоговики получили право приостанавливать операции по банковским счетам.

Читайте ранее в этом сюжете: Налоговые органы Узбекистана получили новые полномочия

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Экономика Узбекистана
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