Официально назначен директор Воронежского механического завода

Воронеж, , 18:07 — REGNUM Сергей Ковалёв назначен руководителем филиала АО «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева» в городе Воронеже — директором Воронежского механического завода. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 июля в пресс-службе предприятия. До этого Сергей Ковалев руководил заводом с приставкой «и. о.».

Как сообщается, приказ о назначении Ковалева директором ВМЗ на постоянной основе подписан генеральным директором Центра Хруничева Алексеем Варочко.

Как сообщало ИА REGNUM, исполняющим обязанности директора ВМЗ Ковалев был назначен 10 мая 2018 года. Прежний гендиректор Игорь Мочалин уволился с должности, проработав чуть более года — с марта 2017-го: его назначили после скандала вокруг технологических проблем, вскрывшихся при испытаниях двигателей второй и третьей ступени ракет-носителей «Протон-М».

Сергей Ковалёв родился в 1975 году в Воронеже. До назначения на пост и. о. гендиректора работал в должности директора по экономике и финансам.

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