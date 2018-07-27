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В Узбекистане появится система поддержки экспорта

Экономика

В Ташкенте состоялась встреча делегации Всемирного банка с представителями министерства внешней торговли Узбекистана

Ташкент, 27 июля 2018, 18:21 — REGNUM  Министерство внешней торговли Узбекистана разрабатывает концепцию по созданию в республике экспортно-импортного банка (Эксимбанка), национального агентства продвижения экспорта и агентства по страхованию экспортных кредитов, сообщает 27 июля издание «Подробно.uz» со ссылкой на главу ведомства Жамшида Ходжаева.

В Ташкенте состоялась встреча делегации Всемирного банка и представителей министерства внешней торговли Узбекистана. Специалисты международной финансовой организации отметили важную роль экспортно-импортного финансирования в продвижении товаров на внешние рынки.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня эксперты Всемирного банка представили рекомендации по реформированию налоговой системы Узбекистана. Специалисты международной финансовой организации рекомендовали не снижать ставку НДС.

Читайте ранее в этом сюжете: Всемирный банк рекомендует Узбекистану не снижать ставку НДС

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Экономика Узбекистана
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