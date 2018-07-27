В Липецкой области планируют ежегодно строить более 1 млн кв. м жилья

Липецк, , 18:00 — REGNUM В Липецкой области к 2024 году ежегодно должны будут вводить не менее 1 млн 141 тысячи квадратных метров жилья в год. Как сообщила пресс-служба областной администрации, такую задачу поставил глава региона Олег Королев на совещании по вопросам развития строительной отрасли, которое прошло 27 июля.

Начальник регионального управления строительства и архитектуры Андрей Шорстов доложил, что в первом полугодии 2018 года стабильно растет объем строительно-монтажных работ. За шесть месяцев их объем составил 19 млрд 400 млн рублей — 106% к уровню 2017 года, в то время как средний показатель по России — 99%. Ввод жилья на душу населения составил 0,33 квадратных метра. Липецкая область остается лидером среди областей Центрально-Черноземного района по этому показателю.

Олег Королев отметил, что необходимо сохранить достигнутые результаты по вводу жилья в районах-лидерах и подтянуть отстающие сельские районы — Лев-Толстовский, Воловский, Данковский и город Елец, где вводится жилья на человека меньше, чем в среднем по области.

Важной темой совещания стало социальное строительство. В 2018 году управление строительства и архитектуры Липецкой области участвует в реализации мероприятий девяти государственных областных программ. На строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов социальной и инженерной инфраструктуры в 2018 году планируется направить 2 млрд 800 млн рублей. На условиях софинансирования с федеральным бюджетом осуществляется строительство общеобразовательной школы в 30, 31 микрорайонах Липецка и детского сада в микрорайоне «Елецкий». Планируется начать строительство семи корпусов ясельных групп в существующих дошкольных образовательных учреждениях Липецка, ввод которых в эксплуатацию запланирован на 2019 год.

Продолжается реализация программы строительства новых сельских домов культуры и офисов врачей общей практики, инициированной главой региона Олегом Королевым. Запланирован ввод в эксплуатацию 18 объектов.

«Наши строители набрали хороший ритм. Необходимо сохранять высокие темпы строительства и создавать всю необходимую для дальнейшего развития жилых микрорайонов и поселков инфраструктуру. Липецкая область продолжит выполнять задачу по повышению качества жизни населения, а также равномерного развития территорий», — отметил Олег Королев.