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В Узбекистане первую солнечную электростанцию построят в Самарканде

Экономика

Пилотный проект будет запущен до 2020 года в Пастдаргомском районе Самаркандской области

В Узбекистане первую солнечную электростанцию построят в Самарканде
Солнечная электростанция

Ташкент, 27 июля 2018, 18:18 — REGNUM  Компания SkyPower построит первую солнечную фотоэлектростанцию в Узбекистане в Самаркандской области, сообщает 27 июля издание spot со ссылкой на соответствующее постановление президента.

Частная компания будет производить солнечную электроэнергию и продавать её государству. Власти планируют привлечь на реализацию проекта $1,3 млрд.

Пилотный проект будет запущен до 2020 года в Пастдаргомском районе Самаркандской области.

Как сообщало ИА REGNUM, о строительстве солнечной электростанции мощностью 1 ГВт в Узбекистане стало известно 7 мая. Компания SkyPower анонсировала инвестиции в размере $1,3 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: SkyPower построит солнечные электростанции в Узбекистане

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