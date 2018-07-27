В Краснодаре для создания аллеи к юбилею города снесут 50 гаражей

Краснодар, , 17:42 — REGNUM 50 гаражей снесут в Краснодаре на Рождественской Набережной у домов №№21−25. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии 27 июля, все строения, подлежащие сносу, были возведены самовольно. Снести их решили в рамках работы по созданию Аллеи в честь 80-летия Краснодарского края.

Первая часть Аллеи в честь 80-летия Краснодарского края длиной 461 м будет построена в 2018 году вдоль Рождественской Набережной в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В будущем ее планируют продлить и сделать частью единого пространства от Рождественского парка до парка им. 30-летия Победы.

«К настоящему моменту на набережной демонтировано 10 самовольных конструкций. Часть из них граждане убрали сами по нашему требованию, остальную часть — специалисты муниципальной «Службы спасения». В ближайшее время эта работа будет продолжена», — рассказал директор департамента строительства администрации города Максим Карпенко.

По словам чиновника, владельцы самостроев не платят арендную плату за землю, а сами гаражи расположены под линиями электропередачи, у водозаборов, рядом с объектами социальной инфраструктуры, что противоречит законодательству. При этом работа по сносу таких строений ведется по всему краевому центру. Так, в 2017 году в Краснодаре демонтировали 111 гаражей, с начала 2018 года — уже более 50.