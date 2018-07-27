Пятница, 27 Июля 2018 года
17:50:18 МСК

РЖД может принять участие в реализации новых проектов в странах БРИКС

Экономика

Глава РЖД является одним из пяти российских представителей в деловом совете БРИКС

Йоханнесбург, ЮАР, 27 июля 2018, 17:37 — REGNUM  Руководство ОАО «РЖД» рассматривает варианты участия компании в реализации нескольких новых проектов на территории стран БРИКС, сообщает 27 июля пресс-служба компании ОАО «РЖД».

Пресс-служба напоминает, что делегация РЖД во главе с гендиректором Олегом Белозеровым участвует в десятом саммите БРИКС в ЮАР.

В ходе обсуждения годовых итогов работы делового совета БРИКС, в который входит и глава РЖД, рассматривались вопросы из сферы логистики и проекты развития инфраструктуры стран-членов БРИКС, имеющие особую важность для развития экономического партнерства.

«В их числе проекты ОАО «РЖД» по созданию грузопассажирского высокоскоростного железнодорожного коридора «Евразия», совместные работы с Индийскими железными дорогами по повышению скоростей движения, а также перспективные инициативы в ЮАР, странах Африки и Латинской Америки», — указано в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам саммита БРИКС в ЮАР президент России Владимир Путин 27 июля заявил о необходимости создания новых резервных валют.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин: Юань становится резервной валютой, и это естественный процесс

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
БРИКС
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить