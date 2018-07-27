РЖД может принять участие в реализации новых проектов в странах БРИКС

Йоханнесбург, ЮАР, , 17:37 — REGNUM Руководство ОАО «РЖД» рассматривает варианты участия компании в реализации нескольких новых проектов на территории стран БРИКС, сообщает 27 июля пресс-служба компании ОАО «РЖД».

Пресс-служба напоминает, что делегация РЖД во главе с гендиректором Олегом Белозеровым участвует в десятом саммите БРИКС в ЮАР.

В ходе обсуждения годовых итогов работы делового совета БРИКС, в который входит и глава РЖД, рассматривались вопросы из сферы логистики и проекты развития инфраструктуры стран-членов БРИКС, имеющие особую важность для развития экономического партнерства.

«В их числе проекты ОАО «РЖД» по созданию грузопассажирского высокоскоростного железнодорожного коридора «Евразия», совместные работы с Индийскими железными дорогами по повышению скоростей движения, а также перспективные инициативы в ЮАР, странах Африки и Латинской Америки», — указано в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам саммита БРИКС в ЮАР президент России Владимир Путин 27 июля заявил о необходимости создания новых резервных валют.

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