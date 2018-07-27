Под Симферополем построят новую электроподстанцию закрытого типа

Симферополь, , 17:34 — REGNUM В селе Перевальное Симферопольского района Крыма до конца 2018 года появится новая современная подстанция для электроснабжения военных городков и жителей села. Об этом 27 июля сообщили представители ГУП РК «Крымэнерго».

"По сравнению с традиционной схемой размещения оборудования, её площадь более компактна — меньше площади открытых распределительных устройств в 10−20 раз. Реализован проект, общая стоимость которого составляет 620 миллионов рублей, будет до конца 2018 года», — отметили на предприятии.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Крыма сообщили о грядущей реорганизации предприятия в акционерное общество, мотивируя это необходимостью повышения прозрачности и эффективности работы главного распределителя электроэнергии полуострова. Позже глава ФАС РФ Игорь Артемьев заявил, что руководству республики не стоило менять форму собственности электрических и тепловых сетей, поскольку единственный интерес частных лиц — получение прибыли, а не социальные задачи.

Об этом: Глава ФАС: Крыму не стоило передавать частнику электрические и теплосети