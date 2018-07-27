Россельхознадзор снял запрет на ввоз свиноводческой продукции из Венгрии

Москва, , 17:34 — REGNUM Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) сняла ранее введённые ограничения на ввоз в Россию свиноводческой продукции из Венгрии, сообщила 27 июля пресс-служба ведомства.

Как уточняется, ввоз в Россию живых свиней, продуктов убоя свиней, свинины и продукции с её содержанием вновь разрешён с 24 июля 2018 года.

Напомним, запрет на ввоз указанной продукции со всей территории Венгрии был введён в начале мая в связи с ухудшением в стране эпизоотической обстановки по африканской чуме свиней в этой стране.