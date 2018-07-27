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Акции Twitter упали на 16% из-за потери сервисом миллиона пользователей

Экономика

Стоимость акции Twitter опустилась до $36,06

Нью-Йорк, США, 27 июля 2018, 17:23 — REGNUM  Акции компании Twitter начали резкое падение на открытии сегодняшних торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже на фоне публикации отчёта компании за II квартал 2018 года.

Стоимость акций Twitter в начале торгового дня снизилась более чем на 16% — до $36,06 за акцию.

Падение произошло после обнародования данных о сокращении аудитории сервиса микроблогов за II квартал года на один миллион человек. По последним данным, ежемесячное число активных пользователей Twitter оценивается в 335 млн человек.

Напомним, накануне акции Twitter упали на 2,9% после того, как президент США Дональд Трамп обвинил администрацию сервиса в «теневых блокировках» сообщений республиканских политиков.

Читайте ранее в этом сюжете: Акции Twitter упали после обвинений Трампа

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