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На сэкономленные $100 млн Киргизия хочет отремонтировать Уч-Курганскую ГЭС

Экономика

Азиатский банк развития, у которого республика занимала эти деньги, не возражает

Бишкек, 27 июля 2018, 17:13 — REGNUM  Азиатский банк развития предоставил Киргизии кредиты на сумму в $320 млн (20,1 млрд рублей) на реконструкцию четырех энергообъектов, наиболее крупным из таких проектов стала реабилитация Токтогульской ГЭС. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов на встрече с директором постоянного представительства Азиатского банка развития в республике Кэндис МакДэйган, сообщила пресс-служба правительства.

«В рамках второй и третьей фазы реконструкции Токтогульской ГЭС удалось сэкономить порядка $100 млн (около 6,3 млрд рублей), которые специалисты энергетического сектора предлагают направить на реабилитацию Уч-Курганской ГЭС», — сказал он.

В свою очередь, представитель международного финансового института Кэндис МакДэйган отметила, что Азиатский банк развития готов оказать содействие властям Киргизии в реализации этого проекта.

ИА REGNUM напоминает, что в общей сложности на реабилитацию Токтогульской ГЭС, производящей до 70% вырабатываемого в Киргизии электроэнергии, киргизские власти планировали потратить не менее $450 млн (более 28,3 млрд рублей), из которых сама республика должна была предоставить лишь $40 млн (более 2,5 млрд рублей) — в виде освобождения от налогов и пошлин. Основными источниками финансирования этого проекта стали гранты и кредиты от Азиатского и Евразийского банков развития.

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Уч-Курганская ГЭС — одна из первых гидроэлектростанций, построенных на реке Нарын в Киргизской ССР. Этот гидроэнергетический объект был введен в эксплуатацию в 1962 году.

Отметим, что долг Киргизии перед Азиатским банком развития за ранее полученные кредитные займы превышает $595 млн (более 37,4 млрд рублей).

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Экономика Киргизии
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