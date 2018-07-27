Автопроизводители Казахстана просят государство поддержать экспорт

Астана, , 17:19 — REGNUM Для поставки казахстанских автомобилей в Узбекистан необходима комплексная поддержка государства, в том числе предэкспортное и экспортное финансирование, субсидирование транспортировки и страхование поставок, сообщает 27 июля издание «Подробно.uz» со ссылкой на главу союза «КазАвтоПром» Олега Алферова.

По его словам, без значительной государственной поддержки выход казахстанского автопрома на зарубежные рынки невозможен. Экспортерам требуется поддержка по транспортировке и сертификации продукции.

Напомним, по итогам первых шести месяцев 2018 года в Казахстане было произведено 14,6 тыс. транспортных средств. За май в республике было продано 4993 автомобиля, что на 36,3% больше, чем в мае 2017 года.

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