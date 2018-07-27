Путин: Юань становится резервной валютой, и это естественный процесс

Йоханнесбург, ЮАР, , 17:07 — REGNUM Приближение юаня к статусу резервной валюты является естественным процессом, который может ускориться, заявил 27 июля президент России Владимир Путин.

Такое заявление российский лидер сделал в ЮАР на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

По мнению Владимира Путина, разговоры о необходимости создания новых резервных валют вызваны тем, что США использует доллар как средство политического давления. Это сильно подрывает общее доверие к существующей валютной системе.

«Если бы этого не было, не было бы желания уже не у одной страны, а у десятков стран задумываться о других вариантах», — сказал Владимир Путин.

«Юань, конечно, приобретает такие качества. Если она будет свободно конвертируемой с экономической точки зрения, то думаю, что этот процесс будет ускоряться. Но уже сегодня он включён в пул МВФ, поэтому ничего здесь особенного нет, это естественные процесс. Повторю еще раз, значимость той или другой валюты зависит от значимости экономики, от которой зависит валюта», — пояснил президент России.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 и 27 июля в ЮАР проходит десятый саммит лидеров государств БРИКС, центральной темой которого являются дальнейшее развития объединения и перспективы стратегического сотрудничества.

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