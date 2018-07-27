Нефть затаилась

Лондон, , 16:53 — REGNUM Мировые цены на нефть застыли на вчерашних отметках — баррель «эталонной» Brent не изменился в цене ни на цент и стоит $74,54, 27 июля передает агентство Reuters.

Впрочем, стоимость нефти WTI после роста 26 июля несколько скорректировалась — падение с начала торгов составило 10 центов, баррель WTI оценивается в $69,51.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля мировые цены на нефть росли после объявления Саудовской Аравией о приостановке транзита нефти через Баб-эль-Мандебский пролив.

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